HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yasak avlanma yaptı! Kahraman, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını söylemişti ancak...

İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yasak avlanma yaptı! Kahraman, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını söylemişti ancak...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.12.2024 11:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi! Olay, kaçak avcıların Jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin takibiyle ortaya çıktı.

İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yasak avlanma yaptı! Kahraman, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını söylemişti ancak...

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Dp4Xx_mj_400x400

MİLLETVEKİLİNE SAVCILIK TARAFINDAN ARAMA KARARI

Doğa koruma ekipleri karadan, jandarma ekipleri ise Keban Barajında botla bölgeye hareket ederken, jandarmayı gören şahıslar, Elazığ istikametine doğru kaçtı. Jandarmanın ısrarlı takibi sonucu bot durduruldu. İyi Partili Ünal Kahraman'ın, milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verdi. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu.

650 BİN LİRA CEZA

Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

AW349214_01 (1)

YABAN HAYATINA YÖNELİK KORUMA VE KONTROL TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Öte yandan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken, 2 gün önce de koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ceza Milletvekili Savcı Tunceli avcılık jandarma
En Çok Okunan Haberler
Genç şarkıcının trajik ölümü: Yaptırdığı masaj sonu oldu!

Genç şarkıcının trajik ölümü: Yaptırdığı masaj sonu oldu!

'Ben öldürmedim' dedi, görüntüler ortaya çıktı!

'Ben öldürmedim' dedi, görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Emeklilerin zam talebi netleşti! 'Şart oldu' diyerek rakam verdi

Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi... Golani ayrıntısı

Emevi Camii'nde namaz, Şam sokaklarında gövde gösterisi... Golani ayrıntısı

HTŞ'lilerle ne konuştuğunu açıkladı, gelen yorum sosyal medyayı ikiye böldü

HTŞ'lilerle ne konuştuğunu açıkladı, gelen yorum sosyal medyayı ikiye böldü

Gizli dosyalar ele geçirildi! Tüm bölge şoke olabilir

Gizli dosyalar ele geçirildi! Tüm bölge şoke olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.