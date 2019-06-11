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Tunceli'deki çatışmada 2 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 23:34 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

Tunceli'deki çatışmada 2 asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli PKK çatışma

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
bunlara ne kadar destek ve sempati duyan varsa HEPSİ OROSPU ÇOCUĞUDUR.... DHKPC ve PKKHDP SEMPATI DUYANLARDA DAHIL OROSPU ÇOCUĞUDUR...
katılıyorum
Aynen katılıyorum
Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun
Hani bunlar kafalarını kaldıramıyordu. Yalanınız batsın.
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