Tunceli'deki yaban hayatı gözler önüne serdi

Yalnızca ülkemizde değil, dünyada nadir görülen canlılara ev sahipliği yapan bölgedeki hayatı kaytı altına alan Ateş, ilk kez görecek olanlar için büyülü bir dünyanın kapılarını araladı. Bakın Ateş, objektifiyle ölümsüzleştirdiği her karede fotoğraf ve doğaseverleri nasıl bir zenginlikle buluşturdu...

Dikkatle incelediği o yerde bakın nasıl bir hayat gizliymiş?

Tunceli’de uzun yıllardır profesyonel dağcılığın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan İsmail Ateş, kentte yaşayan yaban hayvanlarını görüntülüyor.

Şuana kadar başta dünyanın çok az yerinde bulunan koruma altındaki Şamua isimli çengel boynuz dağ keçilerinin yanı sıra, vaşak, ayı, kurt, tilki, su samuru ve keklik gibi hayvanların belgesel gibi görüntülerini çekti.

Bu kış mevsiminde ise dağ keçilerinin zorunlu hayatlarını kayıt altına alan İsmail Ateş, şunları söyledi:

“Bölgemiz doğal hayat açısından son derece zengin. Burada dünyanın çok az yerinde bulunan Şamua isimli çengel boynuz dağ keçilerinin yanı sıra, vaşak, ayı, kurt, tilki ve keklik bulunuyor. Bu hayvanları doğasında rahatsız etmeden fotoğraflamak bana son derece keyif veriyor”

Kentte zaman zaman kaçak avcılar tarafından dağ keçileri ve vaşak vurulduğunu ifade eden Ateş, sözlerine şöyle devam etti: