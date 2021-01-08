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Tunceli'den sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

08.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
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Tunceli'den sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirler, Tunceli’nin koronavirüs tablosunda etkisini gösterdi. Kent genelinde vaka sayısı yüzde 75 oranında düşerken, Ovacık ve Hozat ilçelerinde ise sıfırlandı.

Koronavirüs ile mücadelede, aralık ayından itibaren hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Tunceli'de de sonuç vermeye başladı. 10 gündür yeni vaka görülmeyen Ovacık ve Hozat ilçelerinde Kovid-19 hastası da kalmadı. Ovacık ve Hozat dışındaki ilçelerde de tek haneli seyreden vaka sayıları, 1 hafta içinde yeni vaka tespit edilmediği takdirde sıfıra ulaşacak. Kent genelinde vaka sayılarında yüzde 75 oranında yaşanan düşüş, sağlık çalışanlarına rahat nefes aldırırken, servis ve yatak doluluk oranlarında da yüzde 50'den fazla azalma sağladı.

'VAKA SAYISI 2 İLÇEDE SIFIRLANDI'

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bu düşüşte büyük etkisi olduğunu vurgulayarak, "Aralık ayında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilimizde yüzde 75'lik bir azalma gerçekleşti. Bunda alınan önlemlerin, sokağa çıkma kısıtlamalarının büyük katkısı var. Bu konudaki desteklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Gerekli destekleri ve katkıları sağladılar ve vaka sayısını düşürdüler. Ovacık ve Hozat ilçelerimizde yaklaşık 10 gündür yeni vaka görülmemektedir. Diğer ilçelerimizde ve Mazgirt ilçemizde vaka artışı vardı ancak şu anda merkez hariç diğer ilçelerimizde tek haneli aktif vakalarımız bulunuyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde yeni vakalarımız çıkmazsa o ilçelerde de vaka sayısı sıfırlanacak" diye konuştu.

Servis hastalarında ciddi azalma olduğunu kaydeden Özdemir, şunları söyledi:

"Yoğun bakım doluluk oranımız şu an yüzde 50 dolaylarında. Ventilatör oranımız ise yüzde 25. Yatış oranlarımız vaka sayılarından bağımsız bir şekilde seyretmektedir. Bunun sebebi de yaşlı vaka sayısı ne kadar fazla olursa hasta yatış oranlarımız da o kadar fazla oluyor. Kayıplarımız da buna paralel olarak fazla olmaktadır. Özellikle kış aylarında kapalı ortamlara girmeye başladık. Vatandaşlarımızdan kapalı mekanlarda uzun süre kalmamalarını ve kapalı ortamlarda maskesiz şekilde kesinlikle durmamaların istiyoruz. İlimizde vaka sayılarının yüzde 28'i 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır. Bu durum, daha çok dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bütün vatandaşlarımızdan yaşlılarına ziyaretlerini bir süre ertelemelerini istiyoruz. Çarşıda, pazarda, çalışma ortamlarında önlemleri alırken özellikle evdeki yaşlılarını düşünmelerini istiyoruz."

Tuncelililer olarak kurallara uyulduklarını dile getiren Musa Turan ise "Temennimiz, hiçbir vakanın olmamasıdır. Ben de burada bir esnafım. İş yerimde tüm kurallara uyuyorum. Gelen müşterilerimizde özellikle çok itinalı davranıyor, maskelerini çıkarmıyor ve mesafeye çok dikkat ediyorlar. Hafta sonu kısıtlamaları çok iyi oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Hafta sonları şehir sessizliğe bürünüyor. Tahminim, bu kısıtlamalarının vaka sayılarının düşürdüğüdür" dedi.

Kaynak: DHA


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