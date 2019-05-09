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Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Tunceli kırsalında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam eden İl Jandarma Komutanlığı timleri bir grup teröristle sıcak temas sağladı.

3 ASKER YARALANDI

Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi kaldırılan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon sürüyor.

(AA)

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asker çatışma Tunceli

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