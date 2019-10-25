"Tunceli, doğa ve su sporlarında marka"

TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI/HÜSEYİN YILDIZ - Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli, doğal güzelliklerinin yanı sıra su sporları imkanlarıyla da ilgi çekiyor.

Kent, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren Uzunçayır Baraj Gölü'nün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jetskiler de kentin turizm potansiyeline güç katıyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, düzenlenen turlarla ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

- Su sporlarının vazgeçilmez adresi oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de terörle mücadele başarılı sonuçların alınmasıyla beraber kentin, huzur, spor, kültür ve doğa sporlarıyla anılır hale geldiğini söyledi. Kentteki turizm çalışmalarına yönelik bilgiler veren Sonel, şöyle devam etti:

"İnanın şimdi huzur şehri olunca binlerce vatandaşımız yurt içinden ve yurt dışından Tunceli'nin muhteşem doğasını görmeye geliyor. Munzur ve Pülümür Çayı kıyıları hakikaten çok kötü durumdaydı. Bakımsız, bataklık ve koku yapan yerlerdi. Yine devletimizin destekleriyle buralara parklar, bahçeler, 14 kilometre güzergahı boyunca yürüyüş yolları, iskeleler, seyir terasları, açık yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sakuradan çınara kadar fidanların dikilmesiyle vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar ortaya çıkartıldı."