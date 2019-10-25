HABER

"Tunceli, doğa ve su sporlarında marka"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli, doğal güzelliklerinin yanı sıra su sporları imkanlarıyla da ziyaretçilerini cezbediyor - Vali Tuncay Sonel: - "Şu an Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka. Su sporlarıyla ilgili bütün aktiviteler ilimizde en güzel şekilde yapılıyor"

TUNCELİ (AA) - HAYDAR TOPRAKÇI/HÜSEYİN YILDIZ - Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli, doğal güzelliklerinin yanı sıra su sporları imkanlarıyla da ilgi çekiyor.

Kent, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren Uzunçayır Baraj Gölü'nün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jetskiler de kentin turizm potansiyeline güç katıyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, düzenlenen turlarla ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.

- Su sporlarının vazgeçilmez adresi oldu

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de terörle mücadele başarılı sonuçların alınmasıyla beraber kentin, huzur, spor, kültür ve doğa sporlarıyla anılır hale geldiğini söyledi. Kentteki turizm çalışmalarına yönelik bilgiler veren Sonel, şöyle devam etti:

"İnanın şimdi huzur şehri olunca binlerce vatandaşımız yurt içinden ve yurt dışından Tunceli'nin muhteşem doğasını görmeye geliyor. Munzur ve Pülümür Çayı kıyıları hakikaten çok kötü durumdaydı. Bakımsız, bataklık ve koku yapan yerlerdi. Yine devletimizin destekleriyle buralara parklar, bahçeler, 14 kilometre güzergahı boyunca yürüyüş yolları, iskeleler, seyir terasları, açık yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sakuradan çınara kadar fidanların dikilmesiyle vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar ortaya çıkartıldı."

- "Artık huzur, kültür ve turizm şehri"

Sonel, Tunceli'nin turizm ve spor altyapısını desteklemek için doğa sporları ile su sporları merkezlerini açtıklarını belirterek kurdukları zipline istasyonu ile çok sayıda turisti kente çektiklerini dile getirdi.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde gezi teknesi, jetski, gondol, sürat teknesi, kano gibi su sporları araçları bırakılarak günün her vaktinde halkın keyifli vakit geçirmesine olanak sağladıklarını anlatan Sonel, "Buraya gelen vatandaşlarımız, Tunceli'nin bu halini gördükten sonra 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk.' diyorlar. Tunceli artık huzur şehri, kültür şehri, turizm şehri, tatil şehridir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tunceli'ye gelen turist sayısının her geçen gün artığına dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Birkaç yıl öncesine kadar kente giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken ekim 2019 itibarıyla bu sayı 3 milyon 400 bine çıkmış durumda ve bu da mutluluk verici. Huzur olduğunda vatandaşlarımız geliyor, otellerde, kamu misafirhanelerinde yer yok. Vatandaşlarımız için öğrenci yurtlarımızı açtık. Yeni yatırımcılar kente geliyor ve Munzur Çayı kıyısında doğa oteli yaptırdık. Şu an Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka. Su sporlarıyla ilgili bütün aktiviteler ilimizde en güzel şekilde yapılıyor. Bunun için diyoruz ki vatandaşlarımız gelsinler ve Tunceli'nin bu güzel doğasının tadını çıkarsınlar."

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Amatör balıkçılara yunus sürpriziAmatör balıkçılara yunus sürprizi
- FETÖ Meksika imamı adliyeye sevk edildi- FETÖ Meksika imamı adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Su Sporları Tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel Uzunçayır Baraj Gölü

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota hazırlığı

Terörist Mazlum Kobani'nin iadesi için nota hazırlığı

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Geniş güvenlik önlemleri alındı! Fırat’ın doğusuna komando sevkıyatı

Fırat’ın doğusuna komando sevkıyatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Güvenlik artırıldı

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Bursa’nın yüzde 6’sı Suriyeli

O ilimizin yüzde 6'sı Suriyeli

İngiltere Başbakanı Johnson’a bir tepki de Türk kuzeni Kuneralp'ten geldi

Johnson’a bir tepki de Türk kuzeninden geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.