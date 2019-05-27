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Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

8-13 Haziran tarihleri arasında Munzur Çayı’nda 20 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin huzur şehri haline geldiğine vurgu yaptı.Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şampiyona öncesinde kentteki siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileriyle valilik toplantı salonunda bir araya geldi.Tunceli ailesi olarak şampiyonaya hazır olduklarını aktaran Vali Sonel, "Bu kıymetli heyetimizin de bizzat gelerek yapabilecek bir şeyimiz var mı demesi hakikaten çok anlamlı ve güzel bir davranış.

Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazır

8-13 Haziran tarihleri arasında Munzur Çayı’nda 20 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan Dünya Rafting Şampiyonası için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kentin huzur şehri haline geldiğine vurgu yaptı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şampiyona öncesinde kentteki siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileriyle valilik toplantı salonunda bir araya geldi.
Tunceli ailesi olarak şampiyonaya hazır olduklarını aktaran Vali Sonel, "Bu kıymetli heyetimizin de bizzat gelerek yapabilecek bir şeyimiz var mı demesi hakikaten çok anlamlı ve güzel bir davranış. Yaklaşık 20 ülkeden yurt içi de dahil 800 sporcu ve heyeti misafir edeceğiz. Bizim bütün birimlerimiz, tüm esnaf arkadaşlarımız dahil tüm hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah bu şampiyonayı güzel bir şekilde Tunceli’mizde misafirperverliğimizi de göstererek gerçekleştireceğiz" dedi.
Tunceli’nin artık huzur kenti olduğuna vurgu yapan Sonel, "Tunceli’de otellerimizde yer yok. 2017 yılında Tunceli’ye giriş çıkış yapan araç sayısı 2 milyonun altındayken 2018 yılında 4 milyonun üzerine çıktı. Eminim ki 2019 yılında bu daha çok artacak" diyerek kentteki yatırımlara ve şampiyonaya destek verenlere teşekkür etti.

"Tunceli şehir havasına dönüştü"
Kentte ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir organizasyon düzenlendiğine değinen AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ise,"Bizler de uzakta duran bir izleyici olarak değil şampiyonanın bir aktörü olmak istediğimizi dile getirmek amacıyla sayın valimizi ziyaret ettik. Malumunuz sayın valimiz 21 aya yakın bir süre belediye başkanlığı görevi yaptı. Bizler uzun yıllardır Tunceli’de yaşayan insanlarız ve Tunceli’yi bilenler de çok iyi bilir ki Tunceli bir köy havasından şehir havasına dönüştü. Dudakları uçuklatan hizmetler yapıldı. Hepsinin temelinde Tunceli halkımızın daha huzurlu, refah düzeyi yüksek ve mutlu yaşamaları vardı. Bunun altında başka bir niyet ve gayret yoktu" diye konuştu.

"Dersim, Tunceli denmiş bu tür şeylere takılmıyoruz"
Belediye meclisi tarafından alınan "Dersim" kararıyla ilgili de konuşan Tek, "31 Mart tarihindeki seçimlerde ilimizde bir belediye yönetimi değişikliği gerçekleşti. Maalesef geçtiğimiz günlerde çok incir çekirdeğini doldurmayacak şekilde Tunceli’nin ne vatandaşının ne de Tunceli’nin hiç bir ihtiyacı olmayan bir isim polemiği gerçekleşti. Aslında polemik de demeyelim çünkü Tunceli’nin böyle bir sorunu, sıkıntısı yoktur. Nasıl 21 ay boyunca hizmeti gördüyse şu anda da hizmet görmek istiyor. Bizim isimlerle ha Dersim ha Tunceli denmiş bu tür şeylere takılmıyoruz. Bu ilin ismi bellidir. Biz sadece sivil toplum kuruluşları ve Tuncelili vatandaşlar olarak 21 aydır alıştığımız hizmetlerin artarak devam etmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice’de şampiyona nedeniyle esnafla toplantı yaptıklarını belirterek, kente geleceklerin ulaşım, konaklama gibi konularda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazır

Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazır

Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonasına hazır

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