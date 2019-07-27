Tunceli, Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de Munzur ve Pülümür nehirleri kenarında oluşturulan plajlar ile havuzlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı. Yıllardır tatilini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçiren yerli ve yabancı turistler artık Tunceli'yi tercih ediyor. Tunceli'de son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı kentin turizmini canlandırdı. Munzur ile Pülümür nehirlerinde oluşturulan plajlar, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Yıllarca Akdeniz ve Ege sahillerindeki tatil beldelerine giderek denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, artık Tunceli sahillerini tercih ediyor. Munzur ve Pülümür nehirleri kenarlarında oluşturulan plajların yanı sıra Mameki Parkı'nda Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Belediye Başkan Vekilliği yaptığı olduğu dönemde hizmete giren flamingo havuzu Tuncelilerin ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında yer bulmanın çok zor olduğu flamingo havuzunda her gün yüzlerce kadın, erkek ve çocuk serinlemek için suya giriyor.

'BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TUNCELİ TERÖR İLE ANILIYORDU' Tunceli'nin artık bir tatil ve huzur kenti olduğunu söyleyen Vali Tuncay Sonel, huzur ortamı insanların kente gelmesine sağladığını ifade etti. Vali Sonel, "Birkaç yıl öncesine kadar Tunceli terör ile anılıyordu. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle terörle mücadelede elde edilen başarılardan sonra Tunceli artık huzur şehri oldu. Şu an bulunduğumuz alan iki yıl öncesine kadar çöp ve bataklıktı. Buralarda çok güzel olimpik standartlarda açık yüzme havuzları yaptık. Deniz kumu taşıyarak Munzur Nehri kenarında plajlar açtık. Yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yoları yani Ege ve Akdeniz sahillerindeki tatil beldelerinde ne varsa bizde de aynısı var. Vatandaşımız huzur içinde ailesiyle birlikte bu sahillerde ve sıcak havada serinlemenin keyfini batıya gitmeden yaşayabiliyor artık" dedi. 'OTELLERDE AYLAR SONRA YER BULUNABİLİYOR' Tunceli'ye yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Vali Sonel, kentteki otellerin doluluk oranını yüzde yüzü aştığını söyledi. Vali Sonel, "Tunceli inanılmaz bir kalabalık durumda. Otellerde aylar sonra yer bulunabiliyor. Batıya gitmek istemeyenler Tunceli'ye akın etmiş durumda. Bütün mekanlarımız ve otellerimiz dolu. Turizm kenti oldu Tunceli. Vatandaş, esnaf memnun ve biz memnunuz. Tunceli, Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimini son iki yıl içinde yaşamaya başladı. Tunceli ekonomisi inanılmaz bir büyüme gösterdi" diye konuştu.