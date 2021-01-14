Tunceli-Elazığ karayolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Dinar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlyas Karabulut idaresindeki 52 EV 865 plakalı otomobil ile Anıl Murat H. yönetimindeki 06 DU 5701 plakalı araç çarpıştı. Kazada, Fatma ve İlyas Akbulut çifti sıkıştıkları araçta hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü de yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Akbulut çiftinin cansız bedeni sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olay yerinde inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.

