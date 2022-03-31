Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman? Elazığ, Bingöl ve Tunceli sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman?

TUNCELİ, ELAZIĞ VE BİNGÖL İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

TUNCELİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ELAZIĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BİNGÖL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







