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  4. Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman? Elazığ, Bingöl ve Tunceli sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman? Elazığ, Bingöl ve Tunceli sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

31.03.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Tunceli, Elazığ ve Bingöl'ün iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman? Elazığ, Bingöl ve Tunceli sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri...

Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman? Elazığ, Bingöl ve Tunceli sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Tunceli, Elazığ ve Bingöl iftar vakti ne zaman?

TUNCELİ, ELAZIĞ VE BİNGÖL İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

TUNCELİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ELAZIĞ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

BİNGÖL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


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