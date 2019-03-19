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Tunceli eski belediye başkanı DBP'li Altun'a 10 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Tunceli Belediyesi eski Eş Başkanı Nurhayat Altun, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli eski belediye başkanı DBP'li Altun'a 10 yıl hapis

TUNCELİ, (DHA)- DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Tunceli Belediyesi eski Eş Başkanı Nurhayat Altun, 'örgüt üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tunceli Belediye Eş Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca Kasım 2006'da görevden alınan DBP'li Nurhayat Altun'un, 'terör örgütü üyeliği ve örgüt yöneticiliği' suçlarından yargılanmasına Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Altun, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mütaalasını okuyan Cumhuriyet Savcısı, Nurhayat Altun'u yasadışı terör örgütü yöneticisi olmakla suçlayarak, cezalandırılmasını talep etti. Altun'un avukatların savunmasından sonra mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme, aradan sonra Altun'u 'örgüt üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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