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Tunceli eski ismi Dersim’e döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını aldı.Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi’nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı.

Tunceli eski ismi Dersim’e döndü

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını aldı.
Tunceli Belediye Meclisi, Türkiye Komünist Partisi’nden aday olarak seçilen ve "Komünist Başkan" olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında yapılan olağan ve olağanüstü toplantılarda kararlar aldı. Meclis toplantısında, belediye hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı "Tunceli" ibaresinin kentin kültürü, tarihi ve inanç biçimini temsil etmediği gerekçesiyle değiştirilerek yerine "Dersim" ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında işlemlerin Türkçe’nin yanı sıra Zazaca ve Kürtçe olarak da yürütülmesi de oy çoğunluğuyla kabul edildi.
Bugün gerçekleşen Belediye Meclis toplantısında kayyım döneminde Kızılay Derneği ile İlim Yayma Cemiyetine yapılan tahsisin Sayıştay’ın yerleşik içtihatları, kamu yararı ve belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda iptali oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan cemevinin elektrik fatura bedelinin belediye bütçesinden ödenmesine ilişkin 2018 yılında alınan meclis kararının iptal edilmesi yönündeki önerge ise oy çokluğu ile reddedildi.
Meclis toplantısında 2019 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanlığına devri yapılan 2 adet gondolun belediye tarafından satın alındığı ve demirbaşa kaydedildiği belirtilerek, belediye mallarının korunması ve belediye tasarrufundaki kullanılması gerekliliği nedeniyle tahsisin yapıldığı Meclis kararı oy birliği ile kabul edildi.
Meclis toplantısında son olarak Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılması ve festival hazırlık çalışmaları kapsamında encümene yetki verilmesi kabul edildi.

Tunceli eski ismi Dersim’e döndü

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