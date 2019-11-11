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'Tunceli 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında ilk 3'e girdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tunceli'de 81 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Tunceli'de 81 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Munzur Üniversitesi kampüs alanı içerisindeki etkinliğe Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Tuncay Sonel, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kampanya çerçevesinde Tunceli için 50 bin fidan dikeleceği belirlendiğini ancak bu oranın 81 bine çıktığını belirterek, "Tunceli ailesi olarak binlerce fidanı dikiyoruz. Bunlara 7 ilçemiz de dahil. Binlerce fidanımız şu an toprakla buluşuyor. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Gelecek nesille daha yeşil bir Türkiye için uğraşmak gerekiyor. En güzeli de 11 milyon fidan bugün Guinness Rekorlar Kitabına da girecek. Tunceli olarak Türkiye'de fidan dikiminde ilk 3'e girmiş bulunmaktayız. Bu da bizi ayrıca mutlu etti" dedi.
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