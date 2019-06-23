Tunceli-Hozat kırsalında devam eden, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri desteğiyle 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.

Tunceli-Hozat k\u0131rsal\u0131nda devam eden, 2 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fi \u015eehit J.Bnb.Yavuz Sonat G\u00fczel Operasyonunda, ATAK Taarruz Helikopteri deste\u011fiyle 1 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirilmi\u015ftir.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 kimseye ald\u0131r\u0131\u015f etmedi! Plajda \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak g\u00fcne\u015flendi! Suriyeli Mukaddes,\u00a0bo\u011faz\u0131 kesilerek \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc; baba ve a\u011fabey g\u00f6zalt\u0131ndaBal\u0131kesir polisi zehir tacirlerine ge\u00e7it vermiyor
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