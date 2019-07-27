"Tunceli huzur, spor ve tatil şehri"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle huzur şehrine haline geldi. Beraberinde tabii ki Tunceli turizm, spor ve tatil şehri oldu." dedi.

Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 2 yıl hem vali hem de belediye başkanı olarak görev yaptığını belirterek, bu süre zarfında vatandaşlar tarafından yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Belediye başkanlığı görevini yürütürken, Munzur Çayı kıyısına parklar, yüzme havuzu, doğa oteli, gondollar, gezi tekneleri, sürat motorları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kent meydanı, yeraltı çarşısı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Millet Bahçesi gibi projelere imza attığını anlatan Vali Sonel, şunları söyledi:

"Tabii huzur beraberinde tatil şehrini canlandırdı, otellerimizde yer yok. Gece geç vakitlere kadar vatandaşlarımız çok rahat sokaklarda dolaşabiliyor. Kafeteryalar, lokantalar hakikaten tıklım tıklım, esnafımız memnun. Tunceli'mizin huzur şehri, güven şehri ve tatil şehri olmasından son derece mutluyuz. Muhteşem doğasıyla bu güzellikleri görmeye gelen yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirimiz de Tunceli'de tatilin keyfini çıkarıyorlar. Bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Cumhurbaşkanımızın destekleriyle huzur şehrine haline geldi. Beraberinde tabii ki Tunceli turizm, spor ve tatil şehri oldu."