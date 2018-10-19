Tunceli, ilk kez bir Diyanet Başkanını ağırladı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı'nı ağırladı. Kente gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Paşalar Camisi'nde minbere çıkarak, 'İslam' ve 'Müslümanlık' temalı hutbe verdi.

Tunceli'ye gelen Diyanet Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyeti, önce Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Valilik binası önüne gelen Erbaş', Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Müftüsü Aşır Durgun çiçeklerle karşıladı. Valilik makamına geçen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Tunceli'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, kente yaptığı hizmetlerden dolayı Vali Sonel'e teşekkür etti. Erbaş, "Allah'a çok şükür ki bizler Müslüman olarak Müslüman bir anne, babadan doğduk ve Müslüman olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Rabbimiz son nefesimize kadar Müslüman kalmayı, Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin" dedi.

HUTBE VERDİ

Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle kent merkezindeki Paşalar Camisi'nde, minbere çıkarak 'İslam' ve 'Müslümanlık' temalı hutbe verdi. Erbaş, cuma hutbesinde, Yüce Allah'ın, Hazreti Peygamber'e bütün insanlığı aydınlatması için Kur'an-ı Kerim'i gönderdiğini söyledi. Erbaş, hutbede, "İslam insanlığa verilen en büyük nimettir. İslam, Yüce Rabbimiz'in bütün insanlığın yolunu aydınlatmak için, bütün insanlığı huzur, barış içerisinde yaşamalarını sağlamak için gönderdiği bir dindir. Hazreti Adem'den, Hazreti Muhemmed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinin, mesajın ortak adıdır İslam. O yüzden, bir Müslümana 'En büyük nimet nedir?' diye sorulduğunda vereceği cevap 'Benim Müslüman olmuş olmamdır' ifadesidir. Allah'a çok şükür ki, bizler Müslüman olarak Müslüman bir anne, babadan doğduk ve Müslüman olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Rabbimiz son nefesimize kadar Müslüman kalmayı, Müslüman olarak ölmeyi bize nasip eylesin" dedi.