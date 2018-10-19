Tunceli, ilk kez bir Diyanet Başkanını ağırladı (2)

Vali Tuncay Sonel ile birlikte Tunceli Cemevi'ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cemevi dedesi Ali Ekber Yurt ile bir araya geldi. Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt, Erbaş'ın yaptığı ziyaretin önemli olduğuna dikkat çekerek, nüfusunun yüzde 90'dan fazlasının Alevi olduğu bir kentte Diyanet İşleri Başkanı'nı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Yurt, "Şu an halihazırda en büyük beklentimiz cemevlerine yasal statünün verilmesidir. Bu konuda sizlere büyük bir görev düşüyor. Sorumluluğunuzun çok büyük olduğunun farkındayız. Olacağına da inanıyoruz. Seçimde hükümetin beyannamesinde de vardı. Er ya da geç olacak bu iş. Tabii temennimiz hızlı olması. Cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması bizler için çok büyük önem arz ediyor. Bugün sayıları 10 bini bulan cemevleri var. Ve bu cemevlerinin devletinin yasal statüsü, denetimi çerçevesinde yürütülmesi önemli. Aksi taktirde maalesef bu mekanlar marjinal gruplar elinde ülkemize, birlik ve beraberliğimize zarar verecek mekanlar olmasın istiyoruz. Bu anlamda sizlerden büyük bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah Ankara'ya dönüşünüzde taleplerimizi hükümet ve devletimizin başı Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'a iletirsiniz. Bu konuda gerekli desteği görürüz" diye konuştu.

"Sizin talepleriniz bizim de taleplerimizdir. Aynı düşünceye, aynı inanca sahibiz. Kıblemiz, kitabımız, peygamberimiz bir. Ehlibeyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu birlik, beraberlik daha da güçlenerek devam edecek. İçinde bulunduğumuz cemevi, mekan bir erkan mekanıdır. Burada Allah'ın ismi anılıyor. Peygamberimizin ismi, ehlibeytin ismi anılıyor. Hepsi bizim önemli değerlerimiz. Dolayısıyla burada çok hayırlı hizmetlerin olmasını niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik içinde birliğimize, beraberliğimize katkı sağlayacak nice hizmetlerin nice etkinliklerin bu dergahta yapılmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabi ki sizin talepleriniz bizim de taleplerimiz sayılır. Bu konuda yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz zaman içerisinde mutlaka karşılama noktasında gayret içerisinde olacaklardır. Bu vesileyle taze sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını da hepinize iletiyorum."

'İLK KEZ BİR CEMEVİNİ TUNCELİ'DE ZİYARET ETTİM'

Bir gazetecinin cemevini il kez mi ziyaret ettiniz? sorusuna yanıt veren Erbaş, "Ben gerçekten çok mutluyum. Bir cemevini ilk kez ziyaret ediyorum. Bu da Tunceli ilimizde ve bulunduğumuz cemevine nasip olması beni ayrıca mutlu etti. Burada sayın valimizle ve tüm dedelerimizle bir arada bulunmak bizim birlik ve beraberliğimiz açısından gelecek nesillerde verilecek mesajlardan birisidir. Bu mesajın burada verilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş, Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt'a özel basım Kuran-ı Kerim hediye ederken, Yurt ise Erbaş'a üzerinde Hz. Ali ile çocukları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in fotoğraflarının resmedildiği halı hediye etti.

