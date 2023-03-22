TUNCELİ İMSAKİYE 2023: Tunceli imsak saati kaçta, sahur vakti ne zaman? Tunceli ilk sahur ve iftar vakitleri

Tunceli imsak, sahur, iftar saati için araştırmalar başladı. Vatandaşlar, ilk sahur için geri sayım devam ederken imsakiye bilgilerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri hakkında açıklama yapıldı. Peki, Tunceli imsak, sahur, iftar saati kaçta? İşte Tunceli İmsakiyesi...

TUNCELİ SAHUR SAAT KAÇTA?

Tunceli sahur saati: 04.52

24 Mart Tunceli sahur saati 04:50

25 Mart Tunceli sahur saati 04:48

26 Mart Tunceli sahur saati 04:47

TUNCELİ İFTAR SAAT KAÇTA?

Tunceli’da ilk iftar saati 18.43 olarak açıklandı.

24 Mart Tunceli iftar saati 18.44

25 Mart Tunceli iftar saati 18.45

26 Mart Tunceli iftar saati 18.46

TUNCELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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