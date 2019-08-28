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Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 23:01 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etksisiz hale getirildiğini açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etksisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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