HABER

Tunceli kırsalındaki çatışmada yaralan 1 asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden biri şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı. Teröristlerle yaşanan sıcak temasta 2 jandarma personelinin yaralandığı öğrenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Çatışmada yaralanan jandarma personeli, ambulans ve askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’nde getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Parasını alamayınca intihara kalkıştıParasını alamayınca intihara kalkıştı
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Başakşehir'in yeni hocası

İşte Başakşehir'in yeni hocası

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan sert açıklama: Şiddetle kınıyoruz

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.