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"Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." dedi.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlar toplantısı operasyon Tunceli Kutu Deresi

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