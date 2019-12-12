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Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi. Trafik ışığının bulunduğu noktada bekleyen domuz sürüsünün, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.
Tunceli kent merkezine dün akşam yine domuz sürüsü indi. Son zamanlarda sıklıkla domuzların görüldüğü kent merkezinde, sürü bu kez Tunceli-Elazığ karayolunda görüntülendi. Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra Tunceli Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu noktada bekledi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçen sürü, kameralara yansıdı. Domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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