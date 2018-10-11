Tunceli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ihraç edilenlerin de aralarında olduğu 9'u asker 10 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütünün mensupları arasında iletişimi sağlamak üzere kullanma talimatı verdiği operasyonel hatları kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarını yakalamak üzere operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, Tunceli merkezli İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana, Elazığ, Mersin, Diyarbakır, Kastamonu ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli ve daha önceden FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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