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Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir köyde evlerin yakınına kadar gelen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede koruma altında bulanan 'Vaşak' cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülenirken, kendisini çeken kişiye de bakan vaşak, daha sonra ormanlık alana doğru gitti.

Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler (IUCN) kapsamında kırmızı listede yer alan vaşak, merkeze bağlı Batman köyünde İlhan Polat'ın evine yakın bölgeye geldi. Vaşakı gören Polat, cep telefonu ile hayvanı görüntülemeyi başardı.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken vaşak, bir süre kendisini görüntüleyen Polat'a baktıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.
İlk kez vaşak gördüğünü belirten İlhan Polat, 'Bizden kaçmadı. Bu tür güzellikleri görmekten son derece mutlu oldum. Bunların korunarak gelecek nesillerin de görmesi sağlanmalı' dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
vaşak Tunceli

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