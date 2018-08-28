Tunceli-Ovacık Karayolu trafiğe kapatıldı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ-Ovacık Karayolu, dün akşam saatlerinde yakın bölgede başlatılan terör operasyonu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Operasyon devam ederken, bugün bölgeye takviye birlikler gönderildi.
Tunceli-Ovacık Karayolu Venk Köprüsü yakınlarında bir grup sol terör örgütü mensubu tespit edildi. Bunun üzerine dün akşam saat 21.00 sıralarında karayolu trafiğe kapatılarak, operasyon başlatıldı. Valiliğin emriyle kapatılan karayoluna yakın bir bölgede başlatılan operasyon devam ederken, bugün sabah saatlerinde bölgeye jandarma özel harekât timleri sevk edildi.
VALİLİK: HUZURU BOZMAK İSTEYENLERE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR
Bu arada, Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin, tarihinin en huzurlu günlerini yaşadığı, istihdam başta olmak üzere yapılan yatırımlarla devletin ve vatandaşların arasında sıcak bir diyalog ve iletişim ortamı sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Bu durumdan rahatsız olan bazı art niyetli çevrelerce örtü altı yangınlar bahane edilerek esasen terörle mücadelemiz sekteye uğratılmak istenmekte, gerçek olmayan paylaşım ve haberlerle vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı istismar edilmektedir. Örtü altı yangınlarına karşı yangın söndürme uçakları da dahil olmak üzere her türlü imkanlarımız seferber edilmiştir. Şehrimizin sahip olduğu bu huzurlu ortamı, şu an kontrol altına aldığımız örtü altı yangınlarını bahane ederek bozmak, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını istismar etmek ve terörle mücadelemizi sekteye uğratmak isteyen hiçbir kişiye, gruba ve oluşuma müsaade edilmeyecek ve gerekli her türlü kanuni işlem yapılacaktır."
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