HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Ovacık kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede geçtiğimiz ay da 4 terörist öldürülmüştü.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında, Tunceli-Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
Öte yandan, geçtiğimiz ay aynı bölgede gerçekleştirilen Yıldırım-4 Munzur Kutu Operasyonu kapsamında MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak istihbarat çalışmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda terörden arananlar kırmızı listede bulunan ve 10 milyon TL’ye kadar ödülle aranan sözde TKP/ML-TİKKO Siyasi Komiseri Nubar kod adlı Erol Volkan İldem ile terörden arananlar gri listede yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan Roza kod adlı Fadime Çakıl’la birlikte 4 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Maske kovalamacası! Böyle yakalandıMaske kovalamacası! Böyle yakalandı
Grip aşısı koronavirüsten korur mu? Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
En Çok Okunan Haberler
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Maskesi olmadığı için polisten kaçtı, böyle yakalandı
Maske kovalamacası! Böyle yakalandı
Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı
Rize'de şiddetli yağış! Bazı köy yolları kapandı
Alibeyköy'de Sena Koçak'a trafikte dehşeti yaşatan sanığa tahliye
Alibeyköy'de Sena Koçak'a trafikte dehşeti yaşatan sanığa tahliye
MHP'den ihraç edilmişti! Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi
Enginyurt 'Grup kuracak sayıya ulaşırız' sözüne açıklık getirdi
Şanlıurfa'da su hattı kazısında bir küp sikke bulundu
Kazı yaparken bulundu! Gören telefona sarıldı
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
Leyla Aydemir davasında karar! Amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.