Tunceli Ovacık'ta kar yağışı! Evler ve araçlar kar altında kaldı

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde bir metreyi bulurken, bazı köylerde ise iki metreye yaklaştı. Köy yollarının tamamen kapandığı ilçede, Ovacık Belediyesi, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel idaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, yoğun çalışma yürütüyor. İlçe merkezindeki vatandaşlar ise çatılarda biriken karı, ‘loğ’ dedikleri demir silindir ve küreklerle temizliyor.

144 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Kar nedeniyle Tunceli merkeze bağlı 10, ilçelerden Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Hozat’ta 22, Nazımiye’de 21, Mazgirt’te 13 ve Çemişgezek'te 6 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi’ne bağlı çok sayıda ekip, kapanan kara yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yapmaya başladı. Öte yandan gece saatlerinde Tunceli Valiliği’nce, Erzincan il sınırı ile Tunceli’nin Pülümür İlçe merkezi arasındaki kara yolu, TIR ve kamyon geçişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.