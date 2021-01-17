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Tunceli Ovacık'ta kar yağışı! Evler ve araçlar kar altında kaldı

17.01.2021 08:27 | Son Güncelleme:
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Tunceli Ovacık'ta kar yağışı! Evler ve araçlar kar altında kaldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi, aralıksız yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ilçede, birçok ev ve araç, kardan görünmez hale geldi. İlçede yaşayanlar ise yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerin çatısındaki karları temizlemek için yoğun çaba harcıyor.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki gündür aralıksız yağan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde bir metreyi bulurken, bazı köylerde ise iki metreye yaklaştı. Köy yollarının tamamen kapandığı ilçede, Ovacık Belediyesi, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel idaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, yoğun çalışma yürütüyor. İlçe merkezindeki vatandaşlar ise çatılarda biriken karı, ‘loğ’ dedikleri demir silindir ve küreklerle temizliyor.

144 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Kar nedeniyle Tunceli merkeze bağlı 10, ilçelerden Pülümür’de 40, Ovacık’ta 32, Hozat’ta 22, Nazımiye’de 21, Mazgirt’te 13 ve Çemişgezek'te 6 olmak üzere toplam 144 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi’ne bağlı çok sayıda ekip, kapanan kara yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışma yapmaya başladı. Öte yandan gece saatlerinde Tunceli Valiliği’nce, Erzincan il sınırı ile Tunceli’nin Pülümür İlçe merkezi arasındaki kara yolu, TIR ve kamyon geçişlerine ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

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'KAR YAĞMAYACAK SANDIK'

Evinin çatısını kardan temizleyen Kenan Sarıgül, “Bu sene kurak geçeceğini düşünüyorduk ve çok üzülüyorduk. Biz tarım ve hayvancılıkla geçicimizi sağlıyoruz, burada kar olmazsa olmazımızdır. İki gündür aralıksız kar yağdı ve bir metreyi buldu kalınlığı. Biz de kar yağdıktan sonra toprak damlı evlerimizin karını küreklerle atıp, sonra kürüyoruz. Burada hayat zor ama bu şekilde devam ediyoruz” dedi.
İlçe sakinlerinden Ali İhsan Güçlü ise kar kalınlığının bir metreyi bulduğunu belirterek, "Şu anda hemen hemen bir metreye ulaştı kar, daha iki üç gün kar yağışı gösteriyor hava durumu. Eğer bu şekilde yağarsa 2 metreyi de geçer. Karın yağması çok güzel bir durum, burada kar yağmazsa hiçbir şey olmaz. Köy yollarımız kapanıyor fakat onlar da ekiplerin çalışmasıyla açılacak" diye konuştu.

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(DHA)

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