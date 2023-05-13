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TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Tunceli seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak? Oy oranlarını Mynet.com'dan takip edebilirsiniz!

13.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yarın oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip edilecek. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Peki, Tunceli seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz....

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Tunceli seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak? Oy oranlarını Mynet.com'dan takip edebilirsiniz!

Tunceli seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü oy kullanan seçmenler tarafından yakından takip edilecek. Merkez seçim sonuçları, Çemişgezek seçim sonuçları, Hozat seçim sonuçları, Mazgirt seçim sonuçları, Nazımiye seçim sonuçları, Ovacık seçim sonuçları, Pertek seçim sonuçları, Pülümür seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Tunceli seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Tunceli seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.
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TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Tunceli seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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Tunceli tunceli seçim sonuçları

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