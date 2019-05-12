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Tunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Tunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın (30) cenazesi, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Çocukları Yaşar (5) ve Hüseyin (7) ile birlikte törene katılan şehit eşi Özlem Altunkaş, gözyaşı döktü.
Pülümür kırsalında dün, 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı. Havalimanında yapılan törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehidin eşi Özlem Altunkaş, çocukları Yaşar ve Hüseyin Altunkaş katıldı.
Cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka bırakıldı. Saygı duruşunun ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın dua etmesi sonrası şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

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Tunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandıTunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandıTunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandıTunceli şehidi Astsubay, törenle memleketine uğurlandı

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