Tunceli, Uşak ve Yalova sahur vakti ne zaman? Tunceli, Uşak ve Yalova iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Tunceli, Uşak ve Yalova'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Tunceli, Uşak ve Yalova'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

TUNCELİ, UŞAK VE YALOVA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Tunceli, Uşak ve Yalova'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

TUNCELİ 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

UŞAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

YALOVA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:



