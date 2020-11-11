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  4. Tunceli Valiliği: "1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir"

Tunceli Valiliği: "1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TKP-ML TİKKO mensubu olduğunu bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında,Hozat ilçemiz Aliboğazı Bölgesi’nde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir.

Tunceli Valiliği: "1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir"

Tunceli Valiliği, Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TKP-ML TİKKO mensubu olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yıldırım-4 Munzur Kutu operasyonu kapsamında,Hozat ilçemiz Aliboğazı Bölgesi’nde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 1 TKP-ML TİKKO mensubu terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet EYP düzeneği, 10 kilogram patlayıcı madde, 1 adet patlamamış mühimmat, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet tabanca ve bol miktarda yaşam ile yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli Valiliği:

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