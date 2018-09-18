Tunceli Valiliği: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ,(DHA) - TUNCELİ Valiliği, Pülümür ve Ovacık ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Valilikten gece saatlerinde yapılan açıklamaya göre, gündüz saatlerinde Pülümür kırsalında 4, gece saatlerinde de Ovacık kırsalında 6 olmak üzere toplam 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valiliğin resmi internet sitesinde yayınlanan ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"17 Eylül 2018 Tarihinde İl Jandarma Komutanlığımızca eylem yapma hazırlığı içerisinde bulunan teröristlere yönelik yapılan operasyonda Gündüz Tunceli-Pülümür Kırsalında (4), Gece Tunceli-Ovacık Kırsalında (6) terörist; toplamda (10) BTÖ mensubu terörist hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgemizde operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı
Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum