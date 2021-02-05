Tunceli Valiliği: "Eren-7 Mercan-Munzur" operasyonu başlatıldı

Tunceli Valiliği, bugün itibariyle “Eren-7 Mercan-Munzur” operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada:" İlimizde BTÖ’yü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 05 Şubat 2021 tarihinde “Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda İl Jandarma Komutanlığımızda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.062) personel [(59) operasyonel tim] görev almaktadır. Eren’lere Selam Olsun" denildi.

