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Tunceli Valiliği: "Kayıp 2 vatandaşımızdan 1’inin cansız bedenine suyun 1,5 metre altında ulaşıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alınmayan Elazığlı iki kardeşten Bozkurt Aydemir’in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerin 750 metre ilerisinde suyun 1,5 metre altında ulaşıldığını bildirdi.Olay, geçtiğimiz pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nda meydana geldi.

Tunceli Valiliği, geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alınmayan Elazığlı iki kardeşten Bozkurt Aydemir’in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerin 750 metre ilerisinde suyun 1,5 metre altında ulaşıldığını bildirdi.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nda meydana geldi. Tunceli’de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı.
Bunun üzerine bölgede insansız hava aracı, 2 Skorsky tipi askeri helikopter, Van ve Diyarbakır’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat, komando timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar, DAK eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, MUDOSK spor kulübünden raftingciler, bölge illerinden gelen arama kurtarma ekipleri, gönüllüler ve çevre köylerin sakinlerinden oluşan 500 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.
Tunceli AFAD ekiplerinin kıyı taraması sırasında şüphelendikleri 1,5 metre derinlikteki alana dalış yapmaları sonucu Bozkurt Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Şüphelenilen bölgede jandarmaya ait ’Penya’ isimli labrador cinsi ceset arama köpeğinin de tepki verdiği öğrenilirken, Bozkurt’un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından botla kıyıya getirildi. Ceset, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydemir’in cansız bedeni ambulansa alınması sırasında Aydemir’in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan’ın da takip ettiği çalışmalar, diğer kardeşin bulunması için Munzur Çayı’nda sürüyor.

Valilik açıklama yaptı
Tunceli Valiliği iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, “13 Eylül 2020 tarihinde Munzur Vadisi’nde dağ sarımsağı aramaya çıkan ve söz konusu tarihten bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaşımızın 7 gündür havadan, karadan ve su içerisinde Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, Emniyet, Jandarma su altı ekipleri, yerel dağcı ekipleri, civar köylerdeki vatandaşlarımızın katılımıyla devam eden arama çalışmaları neticesinde, bugün (20.09.2020) kayıp olan 2 vatandaşımızdan 1’inin cansız bedenine, kendilerine ait araçlarının bulunduğu bölgenin 750 metre ilerisinde, suyun yaklaşık 1,5 metre altında ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kayıp olan diğer vatandaşımızın bulunması için, arama çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.

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