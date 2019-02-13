Tunceli Valiliği kentte yürüyüş ve basın açıklamalarını yasakladı

Açıklamada, açlık grevinin 100. gününde illerden milletvekillerinin katılımıyla 15 Şubat tarihinde Leyla Güven’in evinin önünde yapılacak bir basın açıklaması ile tamamlanacak yürüyüşlerin planlandığı, yürüyüşlerin il merkezlerinden müzahir kitlenin katılımıyla başlayacağı, olası bir engelleme durumunda milletvekillerinin yürüyüşe tek başlarına devam edeceği, milletvekillerinin Leyla Güven’in fotoğrafı ve "100. Gününde Leyla’ya Tecridi Kırmaya" sloganının yazılı olduğu bir önlük giyecekleri, il ve ilçe merkezlerinin yürüyerek geçileceği, geri kalan mesafelerin araçla gidileceği, her ilin milletvekilinin kendi ilinden güzergahlara dahil olacak şekilde planlamaların yapıldığı yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan ceza infaz koşullarını protesto etmek amacıyla düzenlenecek yürüyüş, toplantı, oturma eylemi ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 13 ile 18 Şubat tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

Bu bilgiler üzerine yapılması söz konusu etkinliklerin, terör örgütleri ve marjinal gruplarca kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyebilecek provokatif eylemlere dönüşebileceği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu eylemlerin konusu ve içeriği itibariyle kamu düzeni ve güvenliğine olumsuz etki edebilecek, toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulundurulduğundan, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir."

Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması amacıyla tedbirlerin olası toplumsal olayların engelleneceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: