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Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

03.02.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Tunceli Valiliği'nden 'çatışma' açıklaması

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin şehit olduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, olayın intihar olduğu duyuruldu.

Tunceli Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Hozat ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin şehit olduğu yönündeki paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, Hozat dahil olmak üzere kent genelinde kararlılıkla yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, son 1 ay içinde sıcak çatışma ya da karakollara ve operasyon birliklerine uzaktan silahlı taciz olayının meydana gelmediği belirtildi. Açıklamada, Jandarma Er Hüseyin Enes C.'nin pazartesi günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırdığı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Olay hakkında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, askerimizin naaşı cumhuriyet savcılığı nezaretinde yapılan otopsi sonrası, ailesine teslim edilmek üzere, görevlilerimiz eşliğinde memleketi olan Konya ilimize uğurlanmıştır. Merhum askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

DHA

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