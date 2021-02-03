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Tunceli Valiliği’nden çatışma haberleri ile ilgili açıklama

03.02.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Tunceli Valiliği’nden çatışma haberleri ile ilgili açıklama

Tunceli Valiliği, Hozat İlçesi’nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı ve jandarma Er Hüseyin Enes Candan’ın bu çatışmada şehit olduğu haberlerinin gerçek olmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, Hozat İlçesi’nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı ve jandarma Er Hüseyin Enes Candan’ın bu çatışmada şehit olduğu haberlerinin gerçek olmadığını bildirdi. Valilik ismi geçen Er Candan’ın Mazgirt İlçesi’nde vatani görevini yaparken, silahıyla hayatına son verdiğini bildirdi.
Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında Hozat ilçemizde güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma çıktığı ve Jandarma Er Hüseyin Enes Candan’ın Hozat ilçemizde yaşanan çatışmada şehit düştüğü, bazı sosyal medya hesaplarında ise askerimizin taciz ateşi sonucu şehit düştüğü haberleri ve paylaşımları yapılmaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına valiliğimizce açıklama yapma gereği hâsıl olmuştur.Valiliğimizce daha öncede ifade edildiği üzere Hozat ilçemiz de dahil olmak üzere tüm Tunceli ilimiz genelinde kararlılıkla yürütülen terörle mücadele operasyonlarımızda, son bir aydır ne bir sıcak çatışma ne de karakollarımıza yahut operasyon birliklerimize uzaktan silahlı taciz olayı meydana gelmemiştir. Merhum askerimiz Jandarma Er Hüseyin Enes Candan, Mazgirt ilçemizde bir Jandarma karakolumuzda vatani görevini yapmakta iken, (hali hazırdaki mevcut bilgilere göre ) 01.02.2021 Pazartesi günü gece yarısı sularında görevli olduğu Jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırmıştır. Olay hakkında çok yönlü adli ve idari soruşturma başlatılmış olup askerimizin naaşı cumhuriyet savcılığı nezaretinde yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilmek üzere, görevlilerimiz eşliğinde memleketi olan Konya ilimize uğurlanmıştır. Merhum Askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz” denildi.

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