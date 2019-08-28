Tunceli Valiliğinden terör operasyonu açıklaması

Tunceli Valiliği, Tunceli·’den itibaren takip edilerek Malatya’da yakalanan terör örgütü TKP/ML’li 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheliye ilişkin açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimizde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 şahsın, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceği değerlendirmesi üzerine, söz konusu araç İl Jandarma Komutanlığımızın İHA desteği ile takibe alınmış olup, takip sonucu araç 24 Ağustos 2019 tarihinde Malatya’da durdurularak içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve bunlara kurye/milislik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalanmıştır” denildi.

Yakalanan 3 teröristten birinin, TİKKO içerisinde sözde birim sorumlusu olduğu belirtilen açıklamanın devamında, “Kanas marka suikast silahı kullandığı, mayın ve EYP konularında eğitilmiş olduğu, 2015 Kasım ayında Hozat/Yenibaş Jandarma Karakol Komutanlığına roket, bixi ve kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edilmiştir. Diğer teröristin, mayın ve EYP konularında eğitimli olduğu, 2017 Haziran ayında Tunceli Gözlüçayır Jandarma Karakol Komutanlığı üs bölgesinde uzaktan kumandalı EYP düzeneğinin patlatılması sonucu 1 kahraman askerimizin şehit edilmesi eyleminde kullanılan EYP’yi hazırlayan terörist olduğu, 2018 Nisan ayında Tunceli Aliboğazı mevkiinde araziye döşenen 1 adet EYP’nin infilak etmesi sonucu 1 kahraman askerimizin yaralandığı eylemde patlatılan EYP’nin bahse konu örgüt mensubu tarafından araziye döşendiği, bir diğer teröristin ise TİKKO içerisinde ilimiz kırsalında silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.



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