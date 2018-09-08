Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından belediye tarafından kentte ışıklandırılan ağaçların 3 kare fotoğrafını, 'Tunceli...Ağaçlarımız da ışıl ışıl... Tanımakla başlar her şey...' sözleriyle paylaştı. HDP'den Tunceli milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Ferhat Tunç ise Vali Sonel'in bu paylaşımının altına, "Evet Sayın Vali Hazretleri, sayenizde günlerdir Dersim'in bütün ağaçları ışıl ışıl yanıyor. Dalında yuva yapmış kuşun yuvası, gölgesinde soluklanan kaplumbağanın evi, sümbülün, nergisin, papatyanın, keçinin, vaşağın, güvercinin hayat bulduğu Dersim'in ağaçları cayır cayır, pardon ışıl ışıl yanıyor. Böyle plastikten yapay, doğal olmayan şeylerle gururlanmanıza gerek yok. Seyit Rıza Meydanı'nda üç yüz altmış derece etrafınızda dönüş yapın ve duman tüten eserinizi görün ve eserinizle gururlanın. Siz koca vali hazretlerine doğal olmayan şeyler yakışmıyor" yorumu yaptı. 'AKLI BAŞKA YERE ÇALIŞANLAR GÖRÜYOR DA İŞİNE GELMİYOR' Ferhat Tunç'un yaptığı yoruma sert bir dille cevap veren Vali Sonel, Tunceli'nin artık huzur kenti olduğunu belirterek, şunları yazdı;

"Tunceli artık huzur şehri. Teröristler tek tek etkisiz hale getirilirken, bir yandan da devletimizin şefkatini vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Başta istihdam olmak üzere birçok yatırım var. Örtü altı yangınlara da kontrollü gerekli müdahale yapıyoruz. Provokasyona gerek yok. Geçen yıl gelen araç sayısı 720 bin iken bu yıl ilk sekiz ayda 1 milyon 300 bin; oteller dolu, esnafımız memnun, istihdamda sonuncu iken açtığımız fabrikalarla ilk 10'a girdik. Virane olan yerler çiçek gibi oldu. Munzur'da artık baraj değil, rafting ve doğa sporları yapılıyor. Yapılanları vatandaşlarımız görüyor ve teşekkür ediyor. Sizler gibi aklı başka şeylere çalışanlar aslında görüyor da işine gelmiyor." Vali Sonel ve Tunç arasında, sosyal medyadakı tartışma şu şekilde devam etti: Ferhat Tunç: Aklımızı sorgulamak yerine emrinizdeki tarım müdürünü çağırıp bilgi almanız daha doğru bir davranış olur. O örtü deyip basite aldığınız habitatta kaç canlı yaşıyor. İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncalar makam odanızın örtüsü altında yaşamıyor vali bey.