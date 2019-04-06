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Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

SEÇİM HABERLERİ  | 06.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediyenin borçları konusundaki sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Vali Sonel, "Kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır. Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık." ifadelerini kullandı.

Tunceli Valisi'nden Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Vali Tuncay Sonel, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilerek göreve başlayan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediyenin borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Sonel, yaptığı yazılı açıklamada, önceki belediyenin tüm kaynakları teröre aktardığını, yönetime geldikleri andan itibaren bu kaynakları vatandaşlara hizmet için harcadıklarını vurgulayıp, şunları kaydetti:

"5 Nisan 2019 tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden kayyum dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki; kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır. Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık. Şu an Tunceli'yi huzur şehri olmanın yanı sıra, herkesin imrendiği bir şehir haline getirdik. Tunceli'nin çehresi değişti. Kayyum öncesi 29 milyon TL borç var iken, bu borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 milyon TL'ye düşürdük. Ayrıca bu borcu düşürürken görev yaptığımız süre içerisinde 31,7 milyon TL kredi ile 625 milyon TL tutarında yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdik. Dönem içerisinde yaptığımız yeni yatırımlar ile 12 milyon TL kira geliri sağlanırken, bunun yanı sıra 6 milyon TL değerinde de yeni araç filosunu şehrimize kazandırdık. Verdiğimiz rakamlar ve örnekler gösteriyor ki kayyum öncesi belediyenin tüm kaynakları şehirde yaşayanlara değil teröre gittiği ortada iken, kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için önemlidir. Daha ilk günden çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz."

"BÖYLE DEVRALDIK"

TKP'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, mazbatasını aldıktan sonra belediyeyi 68 milyon borçla devraldıklarını açıklamıştı.


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Tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel Fatih Mehmet Maçoğlu belediye borç

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