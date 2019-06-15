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Tunceli Valisi Sonel, 2 bin rakımda koruma altında bulunan ters laleleri inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2 bin rakımda koruma altında bulunan ters laleleri inceledi.Kentte geçtiğimiz haftalarda ters lalleri koparıp götürürken görüntülenen 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesilmişti.Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Tunceli’de de yoğun şekilde bulunan ters lalelerin bulunduğu alanlardan merkeze bağlı Gökçek Köyü bölgesinde giderek incelemelerde bulundu.İncelemesi sırasında açıklama yapan ve kentin artık huzur, turizm ve spor şehri olduğunu belirten Vali Sonel, "Tunceli aynı zamanda bitki çeşitliliği açısından da zengin ve ülkemizin nadide coğrafyalarından biri.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 2 bin rakımda koruma altında bulunan ters laleleri inceledi.Kentte geçtiğimiz haftalarda ters lalleri koparıp götürürken görüntülenen 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesilmişti.
Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Tunceli’de de yoğun şekilde bulunan ters lalelerin bulunduğu alanlardan merkeze bağlı Gökçek Köyü bölgesinde giderek incelemelerde bulundu.
İncelemesi sırasında açıklama yapan ve kentin artık huzur, turizm ve spor şehri olduğunu belirten Vali Sonel, "Tunceli aynı zamanda bitki çeşitliliği açısından da zengin ve ülkemizin nadide coğrafyalarından biri. Munzur Vadisi, Mercan Dağları ve Pülümür Vadisi’nde bin 600 çeşit bitki türü var. Bunlarında 296’sı endemik" dedi.
İldeki doğal güzellikleri vatandaşlarla işbirliği halinde koruduklarını söyleyen Sonel, "Yurt içi ve yurtdışından vatandaşlarımız gelip bu doğal güzellikleri görsünler" diye konuştu.
Öte yandan, Vali Sonel, geçtiğimiz günlerde Ovacık İlçesi Ağaçpınar Köyü’nde ters laleleri koparıp götürürken görüntülenen 3 kişiyi tespit ettirip Doğa Koruma ve Milli Parkalar Şubesi tarafından toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası kestirmişti.

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