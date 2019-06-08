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Tunceli Valisi Sonel: "El bombaları ile karşılık verdiler, kahramanlarımız gerekeni yaptı"

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

Tunceli’de Kutu Deresi’nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yerinde yöneten Vali Tuncay Sonel, "5 kadın terörist ’Teslim Ol’ çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdi, bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı" dedi.İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri, Kutu Deresi’nde yürüttüğü operasyonda belirlenen 5 teröriste "Teslim Ol" çağrısı yapmış, çıkan çatışmada hepsi etkisiz hale getirilmişti.

Tunceli Valisi Sonel: "El bombaları ile karşılık verdiler, kahramanlarımız gerekeni yaptı"

Tunceli’de Kutu Deresi’nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu yerinde yöneten Vali Tuncay Sonel, "5 kadın terörist ’Teslim Ol’ çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdi, bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı" dedi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Özel Harekat Timleri, Kutu Deresi’nde yürüttüğü operasyonda belirlenen 5 teröriste "Teslim Ol" çağrısı yapmış, çıkan çatışmada hepsi etkisiz hale getirilmişti. Operasyonu bölgede beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen’le birlikte askeri kamuflaj giyerek yöneten Vali Tuncay Sonel, detayları paylaştı. Sonel, teröristlere teslim ol çağrısı yapıldığını ancak onların silahla ve el bombaları ile karşılık vermesi üzerine hepsinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

"Hepsi birer kahraman"
Kutu deresinde olduklarını aktaran Vali Tuncay Sonel, "Kahraman JÖH’lerimiz başarılı bir operasyona imza attı. Hepsi birer kahraman. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı sonuçlar elde etmesinin ardından Tunceli artık huzur şehri haline geldi. Bugünde 5 kadın terörist ’Teslim Ol’ çağrılarımıza rağmen, ateşle, el bombaları ile karşılık verdiler. Bizim kahramanlarımız da teröristlere gerekeni yaptı. 4 kadın terörist etkisiz hale getirildi, 1 kadın teröristte göçük altında kaldı, toplam 5 kadın terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Bütün kahramanlarımızın alnından öpüyoruz. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Rabbim kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Tunceli Valisi Sonel:

Tunceli Valisi Sonel:

Tunceli Valisi Sonel:

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