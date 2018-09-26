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Tunceli Valisi Sonel'den engelli çocuklara mangal partisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 14:01 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, Vali Tuncay Sonel, kentte yaşayan engelli çocukları kendi konutunda ağırlayıp, mangal ziyafeti çekti, ardından da lunaparka götürdü.

Tunceli Valisi Sonel'den engelli çocuklara mangal partisi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Vali Tuncay Sonel, kentte yaşayan engelli çocukları kendi konutunda ağırlayıp, mangal ziyafeti çekti, ardından da lunaparka götürdü.
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile eşi Handan Sonel, kentteki engelli çocukları konutunda ağırlayarak, mangal partisi yaptı. Vali Sonel, mangal başına geçip kendi elleriyle pişirdiği etleri eşiyle birlikte engelli çocuklara ikram etti. Yemek sonrası çocuklarla birlikte lunaparka geçen Vali Sonel, burada çarpışan arabalara binerek engelli çocukların neşelerine ortak oldu. Güzel bir gün geçiren engelli çocuklar, Valilik tarafından tahsis edilen araçla evlerine bırakıldı. Çocukların mutlu olduğunu görmenin her şeye değdiğini söyleyen Vali Sonel, "Göreve başladığımız günden beri devletimizin şefkatini, sıcaklığını şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim, öksüz ve engeli olan evlatlarımıza gösterdik. Engeli olan evlatlarımızla sık sık bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bugün de onlar için mangal yaptık. Sonrasında çocuklarımız lunaparka gitmek istedi. Onları kırmayıp lunaparkta oyunlar oynadık. Onların tebessümü ve duası bizler için çok önemli. Çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek her şeye değer" diye konuştu.

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Tunceli Valisi Sonel'den engelli çocuklara mangal partisiTunceli Valisi Sonel'den engelli çocuklara mangal partisiTunceli Valisi Sonel'den engelli çocuklara mangal partisiTunceli Valisi Sonel'den engelli çocuklara mangal partisi

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