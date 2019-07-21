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Tunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, kazada yaşamını yitiren çevre sağlık teknisyeni Hüseyin Gül'ün kardeşi Muzaffer Gül'e jest yaparak makam aracını gelin arabası olarak kullanması için tahsis etti.

Tunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası oldu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, kazada yaşamını yitiren çevre sağlık teknisyeni Hüseyin Gül'ün kardeşi Muzaffer Gül'e jest yaparak makam aracını gelin arabası olarak kullanması için tahsis etti.
Tunceli Sağlık Müdürlüğü'nde çevre sağlık teknisyeni olarak çalışan Hüseyin Gül, aynı kurumda birlikte çalıştığı Aydın Arslan ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen seminere katılmak üzere Antalya'ya ya giderken 6 Nisan 2009 günü Konya- Antalya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün Tunceli'de evlenen Hüseyin Gül'ün kardeşi Muzaffer Gül'e makam aracını tahsis ederek, gelin arabası olarak kullanılmasını istedi. Muzaffer Gül, valinin bu jestini kabul ederek '62 001' kırmızı plakalı makam aracını gelin aracı olarak kullandı. Gül, evlendiği Şükriye Gül'ü valinin makam aracı ile evinden alarak önce şehir turu attı, ardından düğün salonuna kadar götürdü.
Vali Tuncay Sonel, Muzaffer- Şükriye Gül çiftinin düğününe de katılarak nikah şahidi oldu ve evlilik cüzdanını yeni evlenen çifte verdi. Vali Sonel nikahta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Öncelikle yeni evlenen çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tunceli'mizin huzur şehri olmasında büyük katkıları olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet olarak her daim şehitlerimizin bütün yakınlarının her an yanında olduğumuzu gereken her türlü destek ve yardımı bütün olanakları seferber edeceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyorum."

​FOTOĞRAFLI

Tunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası olduTunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası olduTunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası olduTunceli Valisi Sonel'in makam aracı, gelin arabası oldu

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