Tunceli Valisi'nden 'Kırmızı düdük' kampanyasına destek 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyasına destek vermek için yol kontrol uygulamasına katıldı, tatile çıkanlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.
Vali Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile birlikte Tunceli- Elazığ karayolundaki trafik denetlemesine katıldı. Vali Sonel, polis ekiplerinin trafik uygumalası nedeniyle durdurdukları araçlardaki yolcular ile görüşerek, İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyasını anlattı. Kurban bayramı tatili nedeniyle batı illerine giden sürücü ve araçtakilerle sohbet eden Vali Sonel, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından Kurban Bayramı boyunca trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası başlatıldı. Sizlerden rica ediyoruz lütfen dikatli gidin bütün trafik kurallarına uyun, hiçbir vatandaşımızın burnu dahi kanamasın" dedi.
Trafik uygulamasında çocuklara şapka ve kırmızı düdük veren Vali Sonel, "Seyahat boyunca siz çocuklar trafik polisi olacaksınız anneniz ve babanız emniyet kemeri takmaz ise sigara içer ise trafik kuralı ihlali yaparsa hemen düdük çalarak uyarın" dedi.
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