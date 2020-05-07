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  4. Tunceli ve Ağrı'da gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli ve Ağrı'da gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi. Öte yandan Ağrı'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğu açıklandı.

Tunceli ve Ağrı'da gri listedeki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı: Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, teröristin terörden arananlar Gri Liste’de yer aldığı ve 500 bin liraya kadar ödülle arandığı belirtildi.

Söz konusu teröristin, 22 Ağustos 2016'da Nazımiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan saldırı sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz’ın şehit edilmesi eylemine katıldığı öğrenildi.

'PİRO SERHAT' ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca Bakanlık, dün iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, jandarmaya bağlı komando birlikleri tarafından operasyon düzenlendiğini ve eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu, 'Piro Serhat' kod adlı Özer İnce olduğu kaydedildi.

(DHA-AA)

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