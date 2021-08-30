Tunceli ve Bingöl’de Yeni Orman Yangınları

Tunceli’de günler süren ve dün müdahale edilen orman yangını kontrol altına alınırken bu kez Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangına bu kez belediye ekipleri ve gönüllüler de müdahale etti. Bir orman yangını da Bingöl de çıktı.

Hozat-Ovacık arasındaki ormanlık bölgede süren yangına dün hem karadan hem havadan müdahale edildi. Havadan helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada yangınların tamamen kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Bu yangından saatler sonra bu kez Ovacık'ta Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bulunan Fırtına Veli Çeşmesi civarında yangın çıktı. Valilik yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini açıklarken, Tunceli Belediyesi’nin çağrısıyla toplanan gönüllüler de yangın bölgesine giderek çalışmalara destek verdi.

Sosyal medya hesabından müdahale görüntüleri paylaşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Munzur Vadisi Fırtına Veli Bölgesi, Kutuderesi ve Bingöl Yayladere de yangınlar devam ediyor. Bizler gönüllü dostlarımız, profesyonel ekipler yangınlarla mücadeleye etmeye sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente gelen CHP heyeti bugün, yangından etkilenenlerle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm CHP’li belediyelerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bir yangın da Bingöl’de

Bu arada bir yangın haberi de Bingöl’ün Yayladere İlçesi kırsalından geldi. Yüksek gerilim hattının neden olduğu tahmin edilen orman yangını, rüzgarın etkisiyle bölgede yayıldı. Yangının çıktığı noktaya yakın yol olmaması nedeniyle karadan müdahale zorlaşırken ormanlarla kaplı bölgeden dumanlar yükseliyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bingöl Yayladere - Çıkan köyündeki orman yangını ekiplerimizin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sarıtosun köyü civarındaki yangına müdahalemiz aralıksız devam ediyor” denildi.

