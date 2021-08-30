HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli ve Bingöl’de Yeni Orman Yangınları

Tunceli ve Bingöl’de Yeni Orman Yangınları

30.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de günler süren ve dün müdahale edilen orman yangını kontrol altına alınırken bu kez Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangına bu kez belediye ekipleri ve gönüllüler de müdahale etti. Bir orman yangını da Bingöl de çıktı

Tunceli ve Bingöl’de Yeni Orman Yangınları

Tunceli’de günler süren ve dün müdahale edilen orman yangını kontrol altına alınırken bu kez Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangına bu kez belediye ekipleri ve gönüllüler de müdahale etti. Bir orman yangını da Bingöl de çıktı.

Hozat-Ovacık arasındaki ormanlık bölgede süren yangına dün hem karadan hem havadan müdahale edildi. Havadan helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamada yangınların tamamen kontrol altına alındığı belirtilerek, soğutma çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

Bu yangından saatler sonra bu kez Ovacık'ta Munzur Vadisi Milli Parkı’nda bulunan Fırtına Veli Çeşmesi civarında yangın çıktı. Valilik yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini açıklarken, Tunceli Belediyesi’nin çağrısıyla toplanan gönüllüler de yangın bölgesine giderek çalışmalara destek verdi.

Sosyal medya hesabından müdahale görüntüleri paylaşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Munzur Vadisi Fırtına Veli Bölgesi, Kutuderesi ve Bingöl Yayladere de yangınlar devam ediyor. Bizler gönüllü dostlarımız, profesyonel ekipler yangınlarla mücadeleye etmeye sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente gelen CHP heyeti bugün, yangından etkilenenlerle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, tüm CHP’li belediyelerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bir yangın da Bingöl’de

Bu arada bir yangın haberi de Bingöl’ün Yayladere İlçesi kırsalından geldi. Yüksek gerilim hattının neden olduğu tahmin edilen orman yangını, rüzgarın etkisiyle bölgede yayıldı. Yangının çıktığı noktaya yakın yol olmaması nedeniyle karadan müdahale zorlaşırken ormanlarla kaplı bölgeden dumanlar yükseliyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bingöl Yayladere - Çıkan köyündeki orman yangını ekiplerimizin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Sarıtosun köyü civarındaki yangına müdahalemiz aralıksız devam ediyor” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
GÜDEF'ten GÜSİAD Başkanı Yüksel Yalçın’a ziyaretGÜDEF'ten GÜSİAD Başkanı Yüksel Yalçın’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

Ece Üner'i şoke eden iddia! "Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım"

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

884 bin aşılı ile 884 bin aşısız karşılaştırıldı! İşte sonuç

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Sere serpe tatil pozuna Reynmen ve Cemal Can kayıtsız kalmadı

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Afgan gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Çarpıcı iddia: Yeni Zelanda'da bir kadın BioNTech aşısı vurulduktan sonra öldü

Bir ile şehit ateşi düştü

Bir ile şehit ateşi düştü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.