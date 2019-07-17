HABER

Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 23:49 | Son Güncelleme

Tunceli ve İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tunceli ve İzmir'de PKK operasyonu: 6 tutuklama

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya finans sağlayanların tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tunceli ve İzmir'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Tunceli'nin Hozat, Ovacık ve Pertek ilçeleri ile İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol kararı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Belediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan ettiBelediye Başkanı yaşlandırılmış fotoğraflarına isyan etti
Festivale gelen İranlı turistlere bilet şoku (2)Festivale gelen İranlı turistlere bilet şoku (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli izmir PKK operasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Giresun'da yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
17 Temmuz Sayısal Loto sonuçları! 4 milyon 335 bin lira ikramiye

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Erbil'deki şehidin kimliği belli oldu!

Muğla'da yakalanan insan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

İnsan tacirinden herkesi şoke eden sözler!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Isparta-Konya karayolunda korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.