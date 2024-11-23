HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli ve Ocacık'tan sonra... Yeni kayyum iddiası! 'Sayı 15-16'yı bulabilir' dedi, o büyükşehir belediyesini işaret etti

Tunceli ve Ocacık'tan sonra... Yeni kayyum iddiası! 'Sayı 15-16'yı bulabilir' dedi, o büyükşehir belediyesini işaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.11.2024 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların ardından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Saygı Öztürk, önümüzdeki süreçte kayyum atamalarının devam edebileceğini belirterek "Haklarında kayyum atanması planlanan yerler var. Aldığım bilgilere göre, bu sayı 15-16’yı bulacak gibi görünüyor" iddiasında bulundu. Öztürk, bir büyükşehir belediyesini de işaret etti.

Tunceli ve Ocacık'tan sonra... Yeni kayyum iddiası! 'Sayı 15-16'yı bulabilir' dedi, o büyükşehir belediyesini işaret etti

31 Ekim'de CHP'li Esenyurt Belediyesi ile başlayan kayyum dalgası daha sonra DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinde devam etti. Son olarak dün akşam da (22 Kasım) DEM Partili Tunceli ve CHP'li Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen'in atandığını açıkladı.

adafaf

"SAYI 15-16’YI BULACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Sözcü TV yayınında konuşan gazeteci Saygı Öztürk, söz konusu kayyum atamalarının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini belirterek "Haklarında kayyum atanması planlanan yerler var. Aldığım bilgilere göre, bu sayı 15-16’yı bulacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi'ne dikkat çekerken; "Bu süreç bitmiş değil. İleride davalar ve bilgiler doğrultusunda Van yeniden gündeme gelebilir." dedi.

Öztürk şunları söyledi:

"Şimdi tabii önce şunu söyleyelim. Kayyum ataması yapılıyor. Ne zamandan beri yapılıyor? 2016 yılından bu yana yapılıyor. Çünkü o yıl Cumhurbaşkanlığı bir kanun hükmünde kararname çıkardı. Bu kararname, Kasım 2016’da resmi gazetede yayınlandı ve kanunlaştı.

Bu kanun çıktığına göre, bir şekilde uygulanacaktır. Ancak bu kanunu uygularken şunu düşünmek lazım: Tabii ki kayyum atamasına haklı olarak karşı çıkılıyor. Ama o zaman bu kanunun değiştirilmesi için de çaba gösterilmesi gerekir. Peki, muhalefet partileri bu konuda gereken çabayı gösteriyor mu? Bu önemli bir soru. Kanun teklifi verildi mi? Bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerekiyor.

"GÜVENLİK SORUŞTURMASI YÖNTEMİ KULLANILIYOR"

Şu anda mevcut uygulamalara baktığımızda genelde şöyle bir durum görüyoruz: Kişinin kayyum atanması için illa mahkum olması gerekmiyor. Hatta kişinin yargılanıyor olması da şart değil. Mevcut uygulamalarda, tıpkı devlet memurluğunda olduğu gibi, güvenlik soruşturması yöntemi kullanılıyor.

Eskiden devlet memurluğuna alınacak kişiler için güvenlik soruşturması yapılmazdı. Ancak daha sonra, işe alınan bazı kişilerin sakıncalı olduğu tespit edilince, bu süreç değişti. Şimdi belediye başkanlıklarında da benzer bir durum yaşanıyor. Kişiler kamu görevlisi olarak göreve başladıktan sonra, geçmişe dönük güvenlik soruşturmaları ve arşiv taramaları yapılıyor. Eğer bir örgüt bağlantısı veya benzeri bir durum tespit edilirse, bu kişiler geçici olarak açığa alınıyor.

fsdfsg

"KAYYUM ATANMASI PLANLANAN YERLER VAR"

Bu açığa alınma, kişinin yargılanması veya hüküm giymesi anlamına gelmiyor. Sadece geçici bir durum. Bu sürecin bilinmesi gerekiyor.

Şimdi, önümüzdeki süreçte devam edecek kayyum atamaları var mı? Tabii ki var. Haklarında kayyum atanması planlanan yerler var. Aldığım bilgilere göre, bu sayı 15-16’yı bulacak gibi görünüyor.

Peki, bu atamalar nasıl yapılacak? Büyük bir tepki oluşmaması için hepsinin aynı anda yapılması yerine, küçük ölçekli atamalar yapılması bekleniyor. Örneğin Tunceli, Ovacık veya Halfeti gibi yerlerde, daha çok ilçe belediye başkanlıklarında kayyum atamaları yapılacak.

"VAN BELEDİYE BAŞKANI İLE İLGİLİ SÜREÇ BİTMİŞ DEĞİL"

Mesela, Van Belediye Başkanı ile ilgili bir kayyum ataması gündemdeydi. Ancak bu atama bir süreliğine durduruldu. Bu süreç bitmiş değil. İleride davalar ve bilgiler doğrultusunda Van yeniden gündeme gelebilir. Bu tür atamalar devam edecek gibi görünüyor."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Saygı Öztürk Van kayyum belediye
En Çok Okunan Haberler
Özel'den peş peşe açıklamalar: 414 belediye başkanı CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor

Özel'den peş peşe açıklamalar: 414 belediye başkanı CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor

Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi

Bakan Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: "Vallahi herhalde bunu yakalattığım için istifa istiyorlar"

Bakan Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: "Vallahi herhalde bunu yakalattığım için istifa istiyorlar"

Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Liselilerin kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki öğrenci öldürüldü

Liselilerin kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki öğrenci öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.