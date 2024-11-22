Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı! Özel'den açıklama: Kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandığı bildirilmişti. Karara göre DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

"KILIFINA BİLE UYDURULAMAMIŞ MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞIDIR

Kayyum kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır.

2012'DE KATILDIĞI CENAZE TÖRENİ 2022'DE DAVA KONUSU YAPILMIŞ, 2024'TE SUÇ SAYILMIŞTIR"

Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır.

"GİTMEKTE OLAN BİR İKTİDARIN SON ÇIRPINIŞLARINDAN AZADE BİR HÜKMÜ YOKTUR"

Taziye ölüye değil, diriye yapılır. Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler... İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz"

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Kayyum kararın ardından DEM Parti'den de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İktidar halk iradesini adım adım ortadan kaldırıyor. Yargı eliyle verilen kayyum ayarlı siyasi kararlar sonucunda bugün Dersim ve Ovacık belediyeleri de gasp edildi. Kayyum darbesinde ısrar ederek partimizi yıldırmayı, halkı siyasi tercihlerinden vazgeçirmeyi ve topluma bu darbeyi kabul ettirmeyi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sadece darbeciliğinizi tescilliyor, suçlarınızı ağırlaştırıyorsunuz. Halk iradesi karşısında dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da yenileceksiniz" denildi.

ÖZGÜR ÇELİK: MİLLETİN İRADESİNİ GASP ETMEYE SON VERİN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kayyum kararıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çelik şu ifadelere yer verdi:

"Esenyurt’ta yapılan demokrasi darbesi önce Mardin, Batman ve Halfeti’ye taşındı. Yetmedi, şimdi sırada Tunceli ve Ovacık var. Bu hukuksuzlukla yol alamazsınız!

Milletin iradesini gasp etmeye son verin! Cesaretiniz varsa sandığa gelin, 31 Mart’ta olduğu gibi son kararı milletimiz versin.

Adını koyalım: Bu iktidar yönetemiyor. Bu iktidar, suçluların telaşı içerisindedir. Güzel ülkemizi yönetemedikleri, hukuksuz kayyum kararlarıyla sabittir. Halkın gündemini çalmak için her türlü antidemokratik ve hukuksuz uygulamaya başvuranların tek bir amacı var: Yarattıkları adaletsiz ve çürümüş düzeni sürdürmek.

Derinleşen yoksulluk, sokakları saran çeteler ve hastanelerde ölümle sonuçlanan sağlık sistemindeki çöküşü umursamayan bu iktidar, kayyum rejimiyle toplumsal kutuplaşmayı büyüterek varlığını korumaya çalışıyor. Esenyurt’ta olduğu gibi, Tunceli ve Ovacık’ta da hukuksuz kayyum darbesine karşı, demokratik yol ve yöntemlerden asla taviz vermeden, kararlılıkla karşı çıkacağız.

Halkımız bize güvensin. Türkiye’yi seven, halkın iradesine ve can-mal güvenliğine sahip çıkan bir yönetimle bu karanlık düzeni değiştireceğiz. Vatanımıza, adalet, huzur ve refah gelecek. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"